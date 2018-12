Francia, gli studenti con i gilet gialli: scontri a Marsiglia e a Nizza. L'Eliseo: «Tentano un colpo di Stato»​

Francia sull'orlo di una vera insurrezione. In una escalation di tensione che sta dilagando in Francia per la protesta dei gilet gialli, una fonte dell'Eliseo, citata da Le Figaro, ha parlato di «golpisti»: «siamo davanti a un tentativo di colpo di stato», avrebbe detto la fonte citata. Secondo il quotidiano, i servizi avrebbero allertato l'Eliseo su «appelli ad uccidere e usare armi da fuoco contro parlamentari, governo e forze dell'ordine».





Non è bastata la retromarcia di Macron e del governo Philippe sull'aumento dei carburanti: l'onda di protesta non accenna a fermarsi a dimostrazione che c'è molto di più nelle manifestazioni delle scorse settimane. D'altra parte il consenso per Macron è sceso al 21 per cento, mai così basso, e la sinistra ha presentato ufficialmente la mozione di sfuducia del governo. Così accanto ai gilet gialli sono scesi in piazza nuove categorie sociali.



SCONTRI

Ci sono stati scontri violenti in diverse parti della Francia: a Marsiglia fra studenti in sciopero e polizia. I giovani hanno dato alle fiamme dei cassonetti nella zona del Porto vecchio e della gare Saint-Charles. Davanti al liceo Victor Hugo, vicino alla stazione ferroviaria, alcune auto sono state rovesciate e date alle fiamme.

Scontri fra studenti e polizia anche a Nizza, dove 33 persone sono state fermate dopo violenti scontri attorno ad uno dei licei più grandi della città, il Parc Imperial, con oltre 1.700 allievi. La protesta, con scontri e barricate, è dilagata anche a Montpellier e nei centri vicini, con saccheggi e danneggiamenti. Due studenti sono rimasti leggermente feriti negli scontri a Beziers, dove due auto sono state rovesciate e bruciate, altre danneggiate. Otto persone sono state fermate.



AVVERTIMENTI

«Chi vorrà andare a Parigi sabato prossimo per manifestare non ci dovrà andare da pacifista perché quanto accadrà sarà estremamente violento»: è l'avvertimento lanciato da Maxime Nicolle, anche detto Fly Rider, la star dei social network che su Facebook guida uno dei gruppi maggiormente seguiti dai gilet- gialli con 130.000 abbonati. Alla domanda se lui contasse di andare, Nicolle - che già la settimana scorsa pronosticò, con 3-4 giorni d'anticipo, gli scontri e le devastazioni a Parigi - ha detto che «si». «Ci sarò come forza di sostegno, con materiale sanitario e medicinali» per soccorrere eventuali feriti. «Perché - ribadisce - sarà molto violento». Per questo l a ministra per la Coesione del Territorio, Jacqueline Gourault, ha lanciato un appello «a chi non è costretto ad uscire a rimanere in casa sabato» in occasione della manifestazione dei gilet gialli perché «ci sono rischi che vada a finire male». E la prefettura ha invitato i

commercianti degli Champs-Elysees sono stati invitati dalla prefettura a rimanere chiusi sabato per motivi di sicurezza legati alla possibile nuova manifestazione dei gilet gialli.



IL PREMIER

Voglio ribadire il mio disgusto vedendo le immagini dell'Arc de Triomphe vandalizzato. Questo disgusto, milioni di francesi lo hanno vissuto nella propria carne. Gli autori saranno ritrovati, tradotti in giustizia», ha assicurato il primo ministro francese Edouard Philippe intervenendo in Senato sulla crisi dei gilet gialli. Philippe afferma che il governo ha sempre rispettato la libertà di manifestare. Ma dopo gli eccessi di sabato scorso, «il ministero dell'Interno ha esortato coloro che volevano manifestare sabato prossimo a non farlo», per evitare «di cadere nella trappola dei vandali». Sono stati mobilitati o

ltre 65.000 forze di sicurezza.