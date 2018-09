A Bagno Vignoni arriva la festa dei libri. E gli scrittori adottano la via Francigena

un percorso sulle tracce di antichi e moderni pellegrini, in compagnia di libri e scrittori di viaggio.



La passeggiata letteraria. Partenza alle 10 circa. Il percorso prevede l’attraversamento del centro storico di San Quirico d’Orcia, segnato dall’antico tracciato della Francigena, fino al paese di Vignoni risalente all’XI secolo e rimasto pressoché intatto. Da lì, attraversata la porta ad arco della cinta muraria si accede alla Val d’Orcia, fino a raggiungere il borgo medievale di Bagno Vignoni, con l’antica piazza con la sorgente di acqua termale. A condurre i partecipanti alla scoperta di antiche spiritualità e moderni richiami alla letteratura di viaggio, accompagnato dalla guida ambientale Valentina Pierguidi, sarà il giornalista e scrittore Paolo Ciampi. Attualmente direttore dell’Agenzia di informazione e comunicazione Toscana Notizie, si divide tra la passione per i viaggi e la curiosità per i personaggi dimenticati nelle pieghe della storia. All’arrivo a Bagno Vignoni (ore 12 circa) è prevista una degustazione di vini Orcia doc, a cura della Strada del vino Orcia (Informazioni e prenotazioni al 0577 391787, redazione@toscanalibri.it).

Gli ospiti. Il

Ci saranno Simone Lenzi e Filippo Iannarone, Pino Imperatore e Paola Barbato, Andrea Serra e Carolina Orlandi, Emma Saponaro, Giampaolo Grassi e Silvia Roncucci con il rapper Zatarra. Un parterre di ospiti che illuminerà il piccolo borgo di Bagno Vignoni. Tra sabato e domenica, dunque, vicino alla celebre vasca di acqua termale, gioiello di memorie antichissime, si alterneranno gli incontri con gli autori, cuore pulsante della mostra mercato di libri antichi, d’antiquariato e d’occasione, con la presenza di espositori da tutta Italia.



A tu per tu con gli scrittori. A fare da cornice anche l’adesione di una ventina di editori toscani con le loro ultime novità. In programma venti incontri con autori per altrettanti titoli. Presentazioni a ciclo continuo dalle ore 15 di sabato 8 fino a sera per riprendere la domenica fino alle 20. La rassegna, voluta dal Comune di San Quirico d’Orcia con il coordinamento del portale toscanalibri.it, il patrocinio della Regione Toscana, in collaborazione con Libreria Librorcia, vuole essere occasione di valorizzazione della editoria indipendente toscana, e molto spazio sarà dato ad autori e case editrici toscane.

Non solo terme a. Il borgo millenario riconosciuto patrimonio, incastonato nella suggestiva Valdorcia, diventa la "casa" di libri e scrittori, con le incursioni "letterarie" di musicisti e perfino qualche rapper. L'evento è tra i più attesi in Toscana in questo finale di stagione estiva:, giunge alla sua nona edizione, dall'8 al 9 settembre, con l'ambizione di radunare tra piazzette e vicoli, il bel mondo degli appassionati della lettura.Ci sono gli editori indipendenti, gli irriducibili lettori, i collezionisti più curiosi e gli scrittori, tutti "coccolati" dall'incanto fiabesco di questo luogo baciato dalla natura, dalla storia e dal garbo dell'ospitalità locale. Meta "gustosa" da mettere in agenda per un fine settimana di benessere (tra cuore e mente). Stand per la mostra mercato dei volumi, un calendario fitto di incontri e intermezzi musicali dal vivo, ma anche qualche novità rispetto alle passate edizioni. Domenica, per esempio, il pubblico potrà partecipare allaprogramma de “I colori del libro” si arricchisce di ora in ora (tutti gli eventi aggiornati su toscanalibri.it).