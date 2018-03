Campo Imperatore, riaprono le piste: 50 euro per sciare tre giorni sotto le Festività di Pasqua Tweet

Riaprono le piste a Campo Imperatore sul Gran Sasso in Abruzzo.



Sabato santo, 31 marzo, domenica 1 aprile (Pasqua) e lunedì 2 aprile (Pasquetta) sarà possibile sciare al costo complessivo (per tutti e tre i giorni) di 50 euro. La notizia è stata resa nota dall'assessore alla Mobilità, Carla Mannetti, e dal commissario del Centro turistico del Gran Sasso, Domenico de Nardis.



«Abbiamo deciso di promuovere questo pacchetto, per rilanciare da subito le potenzialità della stazione sciistica - ha commentato Mannetti -. Siamo perfettamente consapevoli che gli impianti aprono in questo periodo dell'anno, ma, come noto, si è dovuto fare i conti con gli interventi per la nuova seggiovia delle Fontari e le conseguenti autorizzazioni».



«Tenuto conto che il manto nevoso è piuttosto alto e che, auspicabilmente, si potrà sciare ancora per qualche settimana - ha proseguito l'assessore Mannetti insieme con il commissario del Centro Turistico - ci siamo posti subito il problema di incentivare la presenza sulla nostra montagna. Per questo, nell'immediato, abbiamo deciso di offrire la tre giorni di sabato, domenica e lunedì al prezzo onnicomprensivo di 50 euro, ponendo a 25 euro il costo per una sola giornata festiva. Ma stiamo già ragionando per altri pacchetti».



Il Centro Turistico del Gran Sasso informa poi che gli skipass giornalieri potranno essere acquistati anche all'Aquila, presso l'Info Point in piazza Battaglione Alpini, alla Fontana Luminosa, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il Centro Turistico avvisa, inoltre, che a quanti hanno acquistato abbonamenti per la corrente stagione invernale viene assicurato il rilascio in forma gratuita di un abbonamento per la prossima stagione 2018/2019. In ogni caso gli abbonamenti già acquistati consentiranno di utilizzare gli impianti sciistici di Campo Imperatore dove sarà attiva la nuova seggiovia e, si legge sul sito internet del Centro Turistico (www.ilgransasso.it), dove è presente un abbondantissimo manto nevoso.