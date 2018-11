Usa, sparatoria al Mercy Hospital di Chicago: «Colpite alcune persone» di Anna Guaita Tweet

Sparatoria al Mercy Hospital and Medical Center di Chicago. La miccia che ha causato l'attacco sarebbe stata una lite nel parcheggio fra un uomo e una donna. L'uomo ha cominciato a sparare, e poi si è diretto verso l'interno dell'ospedale. Tra i feriti che sarebbero almeno 6, c'è anche un poliziotto.



A sparare nell'area del Mercy Hospital di Chicago sarebbe stato - secondo le testimonianze - almeno un uomo bianco con un fucile assalto. L'uomo sarebbe a terra, non si sa se ferito o morto. Una volta entrato nella struttura avrebbe cominciato a sparare all'impazzata e una donna - raccontano i media locali - sarebbe stata colpita.



L'ospedale è stato velocemente evacuato. La polizia ha solo dichiarato finora che «varie persone sono state colpite», ma non ha chiarito se si tratti di feriti o di morti. La polizia ha chiesto ai cittadini di tenersi lontani dalla zona, che è stata dichiarata «ad alto rischio».



Guglielmi, il portavoce della polizia, ha annunciato che « almeno un possibile aggressore è stato colpito » . Le swat team stanno perlustrando l'ospedale, per assicurarsi che non ci siano altri aggressori.