Cameriera di Trump illegale e assunta con documenti falsi

Nauseata delle politiche xenofobe del presidente Donald Trump, a cui per cinque anni ha rifatto il letto nel club di golf di Bedminster, una cameriera guatemalteca ha fatto un gesto da kamikaze autodenunciandosi come illegale. È dal 2013 che Victorina Morales, arrivata negli Usa clandestinamente nel 1999, lavora nella lussuosa residenza del tycoon nelle campagne del New Jersey pulendogli il bagno, rifacendogli la camera e spolverando i suoi trofei di golf.

L'ASSUNZIONE

Assunta senza avere i documenti in regola (carta verde e numero di Social security sono falsi, acquistati attraverso un canale che fornisce a migranti documenti contraffatti), la donna ha spiegato al New York Times di aver voluto uscire allo scoperto perchè stufa della retorica anti-migranti del capo della Casa Bianca. «Sono stanca dell'abuso, degli insulti, del modo con cui parla di noi quando sa che stiamo aiutandolo a fare soldi. Sudiamo per rispondere a qualsiasi suo bisogno ma dobbiamo sottoporci a questa umiliazione», ha detto Victorina parlando attraverso un avvocato specializzato in casi di immigrazione.