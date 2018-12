Trucco e guida delle renne, così si diventa Babbo Natale nell'Harvard di Santa Claus

Sono tutti pronti con il vestito rosso che sa di pulito e l'immancabile barba bianca. Il vero e unico Babbo Natale resta al Polo Nord tra elfi e renne a prepararsi per la notte tra il 24 e il 25 dicembre. Ma gli altri, quelli che ne fanno le veci, già scaldano la voce per tuonanti e simpatici "Oh oh oh" e le braccia per vigorosi abbracci: dovranno infatti sostare per ore nei centri commerciali, invitare allo spirito natalizio, e agli aquisti, e farsi fotografare tenendo in braccio i più piccoli. Un lavoro di pazienza e allegria, spesso compensato con poche centinaia di euro, non codificato come occupazione particolare, ma come lavoro stagionale e precario. Eppure c'è chi si prepara davvero in modo ineccepibile lavoro per svolgere il più dolce dei mestieri.

Ogni anno, con l’avvicinarsi del 25 dicembre, centinaia di aspiranti Babbo Natale si recano in quella che è considerata l’Harvard degli uomini vestiti di rosso, la Charles W. Howard Santa Claus School , fondata nel 1937 a Midland, dintorni di Detroit.

Sbaglia chi pensa che Babbo Natale entri attraverso il camino, Babbo entra attraverso il cuore