Strasburgo, notte di terrore: «Sparava raffiche sulla folla sembrava un film di guerra» di Italo Carmignani

dal nostro inviato STRASBURGO «Mio figlio è lì, in centro, vi prego fatemi passare, vi prego, vi prego. Non ho notizie e ho paura, tanta paura». Un lampo attraversa lo sguardo di Annie, una mamma ferma al bordo di una tragedia che ancora non conosce. Piange, bloccata davanti alle transenne della polizia francese, un agente la consola, ma non arretra. «No», continua a ripetere, non può farla passare, oltre quella striscia di plastica bianca e rossa non si va, è una frontiera invalicabile....