Strasburgo, sparatoria al mercatino di Natale: 2 morti e 8 feriti

Spari al mercatino di Natale a Strasburgo, in Francia. C'è stato un fuggi fuggi tra i turisti. Il killer che sarebbe fuggito in taxi, è stato identificato . «Ci sono due deceduti e al momento 8 feriti - ha detto il ministro dell'Interno, Christophe Castaner -. Un individuo è stato identificato ed è conosciuto per reati comuni. Un'operazione è in corso».



Il presunto attentatore di Strasburgo era già stato identificato come elemento "radicalizzato": lo rende noto il sito Nouvelles d'Alsace, spiegando che il suo dossier era segnato con la 'S' che indica, appunto, i radicalizzati islamici. La fonte dice a Nda che l'uomo era rimasto ferito in passato nel corso di un conflitto a fuoco con i militari dell'operazione antiterrorismo Sentinelle.



Secondo testimoni citati da FranceNews24, un uomo armato avrebbe sparato contro dei militari, che avrebbero risposto al fuoco. Tra i feriti anche un turista colpito allo stomaco.



«Ho visto due donne a terra. Ora sono riparato con altre persone in un cortile. Ci hanno fatto entrare perché la polizia bloccava ogni spostamento sia a piedi che in auto». Lo scrive su twitter Marco Affronte europarlamentare dei Verdi, coinvolto a Strasburgo. «Sono ancora qua fuori, nel cortile. La coppia di ragazzi che era con me - scrive in un altro tweet - ha chiesto ospitalità nella casa. Lei era molto scossa, la sento piangere attraverso la finestra da qua sotto. Nessuna novità dalla Polizia».



CHIUSO L'EUROPARLAMENTO «Ho dato ordine di chiudere il Parlamento, nessuno può entrare e nessuno può uscire. L'attentato è stato a 3 km da qui, in centro». Il presidente dell'Europarlamento, Antonio Taiani, in collegamento con Sky ha parlato di 4 morti, raccontando di terroristi in fuga. «Tutti coloro che sono dentro all'interno del Parlamento sono sicuri. La nostra sicurezza quella armata e non si è già mobilitata quindi per quanto riguarda il Parlamento è tutto a posto», ha aggiunto Tajani parlando in diretta al Tg2. «La seduta continua regolarmente. La vita deve continuare», ha detto Tajani a proposito della plenaria in corso a Strasburgo.

#strasburgo #Strasbourg attentato terroristico, ci sarebbero diverse vittime tra cui un turista colpito allo stomaco e il mercato di #Natale è transennato. pic.twitter.com/QFRiI7K859 — massimo.lazzari (@massimo_Iazzari) 11 dicembre 2018

UOMO IN FUGA

Un uomo solo avrebbe aperto il fuoco verso le 20 al centro di Strasburgo, riferisce il sito Dna (Derniers notices d'Alsace). I colpi sarebbero stati esplosi in rue des Grandes-Arcades. Il centro città è stato bloccato per un raggio di 200 metri attorno alla piazza Gutenberg. Una fonte della polizia, dice Dna, ha ipotizzato che si tratti di un attentato terroristico. Secondo il sindaco di Strasburgo, Roland Ries, l'autore della sparatoria in centro è ancora in fuga. Il sindaco ribadisce l'invito alla popolazione a barricarsi in casa.

PISTA TERRORISTICA

Fonti della polizia e della Prefettura di Bas-Rhin «evocano la pista terroristica». Lo riferisce Le Figaro, riportando inoltre che la sezione antiterrorismo della Procura di Parigi, in coordinamento con la Procura di Strasburgo, sta «valutando la situazione».

«Attentato terroristico in corso a Strasburgo nel centro. Spari sulla folla ai mercatini. Ci sono morti e feriti. Noi della delegazione 5 stelle siamo al sicuro. State tranquilli». È il tweet dell'eurodeputato 5 Stelle Dario Tamburrano. Oggi a Strasburgo c'è stata la plenaria dell'Europarlamento.

CHIUDETEVI IN CASA