Sculacciate e schiaffi ai figli: da ora in Francia sono illegali

Gli schiaffi e le sculacciate assestate dai genitori a scopo educativo diventano illegali. Accade in Francia, dove questa notte l'assemblea nazionale ha votato una proposta di legge - dalle conseguenze soprattutto simboliche - che vieta le "violenze ordinarie a scopo educativo", come le sculacciate o gli schiaffi.



Oggetto di discussione da lungo tempo, il provvedimento anti-sculacciata, adottato nel 2016 sotto la presidenza di François Hollande, era stato bocciato dal Consiglio costituzionale per una questione di forma. Il testo, proposto dai centristi del MoDem, è stato adottato con un solo voto contrario, di una deputata eletta con l'estrema destra Emmanuelle Menard, secondo la quale la legge "priva i genitori delle loro prerogative". Si sono astenuti i deputati della destra dei Républicains.