Razzo contro blindato italiano in Afghanistan: il Lince sfugge alle schegge, nessun ferito

IL PRECEDENTE: I Secondo quanto riferito dall'emittente afgana Tolo News Tv a sparare con il lanciarazzi sarebbero stati due agenti della polizia di frontiera locale. «Hanno aperto il fuoco su degli addestratori stranieri in una base militare ad Herat», ha detto alla televisione Noorullah Qaderi, comandante del 207/o Zafar Military Corps. Manca il bersaglio il razzo Rpg lanciato stamani contro un mezzo blindato militare italiano nell'area in cui era in corso un'attività addestrativa, a circa 20 chilometri da Herat, nell'ovest dell' Afghanistan : nessuno è rimasto ferito. Lo si apprende da fonti qualificate secondo le quali l'Rpg non ha colpito direttamente il mezzo ma è esploso nelle sue vicinanze causando solo qualche danno da schegge alla parte posteriore ddl blindato Lince.

I militari stanno bene.

Nessun allarme, i nostri militari stanno bene e in sicurezza