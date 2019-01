Muore di freddo sulle montagne di Taiwan Gigi Wu, la "scalatrice in bikini"

La chiamavano "Bikini Hiker", escursionista in costume, perché amava scalare le vette delle montagne in bikini.per sospetta ipotermia, dopo una brutta caduta nella contea di. Un banale incidente che si è trasformato in tragedia. La ragazza scalatrice aveva 14.000sui social. La trentaseienne, infatti, pubblicava le foto di se stessa sulle vette indossando costumi da bagno.LE FOTO POSTATE SUL SUO PROFILO FACEBOOKWu era arrivata nella contea di Nantou dil'11 gennaio. Voleva percorrere il sentiero storico dinelfino al 24 gennaio. Ma l'escursionista durante il tragitto è caduta in una gola profonda 30 metri. Sabato aveva chiesto assistenza con il suo telefono satellitare. Diceva di essere in difficoltà e incapace di muoversi, probabilmente a causa di qualche frattura. Ma le cattive condizioni meteorologiche hanno ostacolato il suo salvataggio.La squadra di alpinisti non è stata in grado di usare l'elicottero per arrivare al luogo dove la 36enne era caduta. Lunedì, 43 ore dopo la chiamata di soccorso, l'alpinista è stata trovata morta dai soccorritori. L'ipotesi più probabile è che sia morta per ipotermia.