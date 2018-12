Qatar, terra di cultura …e di sport: ecco come si prepara alla Coppa del Mondo del 2022​

Khalifa International Stadium: Situato in Al Rayyan, è stato riaperto nel 2017 dopo una ristrutturazione e inaugurato direttamente dallo Sceicco Tamim Bin Hamad Al Thani. Presto sarà disponibile una vicina metropolitana e i visitatori, tramite una passerella, potranno raggiungere il nuovo 3-2-1 Qatar Olympic e Museo dello sport.

quest’ultimo sarà ispirato alla tradizione marinara locale, con il tetto che riprodurrà le vele della famosa imbarcazione utilizzata per la pesca, il dhow. Del resto, proprio questa attività ha rappresentato per decenni il fulcro dell’economia e del sostentamento. Sarà retrattile e, dunque, si potrà aprire e chiudere in circa 30 minuti grazie a una serie di fili d’acciaio. In questo modo sarà facile offrire zone d’ombra all’interno del campo e far funzionare al meglio l’innovativo sistema di raffreddamento. Lo stadio Al Bayt - Al Khor avrà 60mila posti e sarà coperto da un struttura che ricorda un tradizionale tenda araba conosciuta come bayt al sha'ar.

avrà 60mila posti e sarà coperto da un struttura che ricorda un tradizionale tenda araba conosciuta come bayt al sha'ar. Qatar Foundation Stadium: sarà il coronamento della Città dell'Educazione, una zona tentacolare in Al Rayyan che rappresenta il Qatar del futuro nei settori dell’educaizone, scienza e sviluppo. I pannelli avranno la forma di diamante e sembreranno cambiare colore col sole.

Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel (1982) (William L. Pereira Associates): un hotel che in città è ben noto e che spicca per la sua forma a piramide. Un progetto moderno che è stato fra i primi, in una Doha in fortissima crescita. Il palazzo prevede una struttura in acciaio e unità prefabbricate sospese collegate al nucleo principale. L’hotel è stato sponsorizzato dal governo del Qatar e si trova nell'area di West Bay ed è stato recentemente ristrutturato, riaprendo nel 2016.

(Jean Nouvel): una torre di 46 piani, situata in uno dei più importanti quartieri degli affari di Doha, vanta una vista panoramica e una residenza. Sormontata da una cupola a tutto sesto e da una guglia, è interamente rivestita da uno schermo in acciaio inossidabile con motivi intricati. Qatar National Library (2018) (Rem Koolhaas, OMA): si tratta della biblioteca nazionale del Qatar e ha la tipica forma di diamante, con un open space per ospitare comodamente persone ed oltre un milione di libri. Con una lunghezza di 138m, l’edificio si estende su una superficie di 42.000 metri quadrati e con tra corridoi di scaffali, funge da biblioteca accademica pubblica e nazionale.

Lo skyline multicolore di Doha si tinge delle sfumature dell'arcobaleno al crepuscolo. Proprio allora si ha davvero l'idea dello strabiliante progetto in divenire di un Paese che cambia al ritmo del sorgere del sole. Intornare dopo qualche mese significa scorgere nuove costruzioni, meno alte di Dubai ma sicuramente incredibili, che si innalzano letteralmente dalla sabbia e risplendono superbe all'orizzonte. E alla città simbolo degli Emirati Arabi intende strappare almeno lo scettro di capitale culturale, puntando tutto su iniziative che grazie alla creatività e all'investimento (di tempo, idee e denaro), dovrebbero nel giro di venti anni cambiarne totalmente il volto. Intanto adesso gli occhi sono puntati su questo palcoscenico in costruzione, perché è qui che nel 2022 si disputeranno le fasi finali della Coppa del Mondo e le news sono continue e strabilianti. Di certo ci saranno in tutto 8 stadi, attualmente in costruzione in giro tra i centri principali. Uno di questi sarà realizzato interamente di container e smontato a fine evento. Sorgerà a meno di 2 chilometri dall'aeroporto internazionale di Hamad e sarà unico al mondo e un altro resta una sorpresa, annunciato nei prossimi giorni durante la Giornata Nazionale.Tutti avranno impianti sofisticati per combattere il caldo torrido, ma con un occhio all'ambiente, tema molto sentito da queste parti.Non solo grattacieli dorati, rossi, blu e verdi: lo skyline di Doha cambia in continuazione. Se la strada che porta all'aeroporto è arricchita di pali della luce colorati con versetti del Corano all'interno, non mancano complessi residenziali e alle business tower si aggiungono opere d'arte dei più grandi architetti del globo. Edifici dove architettura, design e innovazione coincidono, a creare un paesaggio urbano futuristico. Ecco le icone (nuovissime o diventate punto di riferimento negli anni) da scoprire: National Museum of Qatar sarà il secondo edificio del paese progettato dall'architetto francese Jean Nouvel e sarà ispirato a una rosa del deserto. Sarà formato da un incastro di dischi che sembrano crescere in modo organico dal terreno per circondare l'Old Palace dello Sceicco Abdullah bin Jassim al-Thani.