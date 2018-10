Nuova Zelanda, pecora sul tetto di un camion in autostrada di Giampiero Valenza Tweet

Come può una pecora arrampicarsi su un tetto di un camion? E come può questo continuare a viaggiare indisturbato come se nulla fosse? E’ accaduto in Nuova Zelanda, ad Auckland, dove nel bel mezzo di una autostrada c’è chi ha ripreso la scena. Regista dell’episodio è Ada Rangiwai, che si è sbalordita nel vedere l'episodio e che ha approfittato per realizzare un video diventato virale sul web. Fortunatamente (per la pecora) l’autista del mezzo si era appena fermato proprio perché aveva notato come ci fosse qualcosa di davvero strano sul tetto.