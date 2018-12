Arrestato in Paraguay el Capile, boss brasiliano del narcotraffico Tweet

Girava tranquillamente per le strade di Asuncion grazie ad un'identità falsa, ma gli agenti della Segreteria nazionale

antidroga (Senad) del Paraguay lo hanno riconosciuto e arrestato. Questa la fine del narcotrafficante brasiliano Carlos Enrique Sales Cardoso, conosciuto in tutto il Sudamerica con il soprannome di Capile. Lo rende noto l'agenzia di

stampa paraguaiana IP. Il Senad ha precisato via Twitter che Cardoso, 35 anni, è un capo di rilievo dell'organizzazione Tercer Comando Puro di Rio de Janeiro, ricercato dalle autorità del suo Paese per traffico

di droga e omicidio. Il Tercer Comando Puro è in permanente conflitto a Rio con il Comando Vermelho per il

controllo dei traffici illegali nella regione. Cardoso, che aveva utilizzato l'identità falsa di Eduardo dos Santos per ottenere la residenza permanente in Paraguay, sarà espulso nei prossimi giorni per via amministrativa in

Brasile.