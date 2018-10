La scelta coraggiosa di Eugenie: una scollatura per mostrare la sua cicatrice

Eugenie davvero coraggiosa. Nel giorno delle sue nozze non ha avuto paura di mostrare ciò che molte donne avrebbero perferito coprire e non mostrare all'occhio dei fotografi. Ma lei ha voluto rendere omaggio a chi 16 anni fa l'ha aiutata a guarire dalla scoliosi e incoraggiare chi oggi si trova ad affrontare lo stesso problema: per questo la principessa Eugenie, nel giorno del matrimonio, ha deciso di indossare un abito da sposa con una scollatura sulla schiena che mostrasse la cicatrice dell'operazione subita a 12 anni per correggere la curvatura della spina dorsale. Una scelta spiegata dalla stessa nipote della regina Elisabetta alla televisione Itv: «Penso che uno possa cambiare il modo in cui è vista la bellezza e che si possano mostrare agli altri le proprie cicatrici».