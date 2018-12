Leone scappa dal recinto e uccide un'addetta alle pulizie 22enne neolaureata

L'animale è stato abbattuto per consentire il recupero della giovane, che non è sopravvissuta alle ferite causate dal leone. La 22enne, secondo i gestori della riserva, faceva parte di un team specializzato e stava pulendo l'area quando il leone è uscito da un spazio che si supponeva chiuso. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine.







La struttura è stata avviata nel 1999 e ospita oltre 80 animali, tra cui 14 tra leoni e tigri. Dal 2007 organizza tour per i visitatori, che sono decine di migliaia l'anno. I responsabili del centro, che accoglie e cura animali quali i grandi felini abbandonati o trovati dalle forze di polizia in condizioni degradate, si sono detti Sbranata a 22 anni da un leone: è la terribile fine di Alexandra Black, neolaureata dell'Indiana che da appena due settimane lavorava al Conservators Center, una riserva naturalistica a Burlington, nel North Carolina.L'animale è stato abbattuto per consentire il recupero della giovane, che non è sopravvissuta alle ferite causate dal leone. La 22enne, secondo i gestori della riserva, faceva parte di un team specializzato e stava pulendo l'area quando il leone è uscito da un spazio che si supponeva chiuso. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine.La struttura è stata avviata nel 1999 e ospita oltre 80 animali, tra cui 14 tra leoni e tigri. Dal 2007 organizza tour per i visitatori, che sono decine di migliaia l'anno. I responsabili del centro, che accoglie e cura animali quali i grandi felini abbandonati o trovati dalle forze di polizia in condizioni degradate, si sono detti

«devastati per la perdita della giovane».Due dei leoni del Conservators CenterAlexandra "Alex" Black era appassionata di animali fin da bambina, come racconta sul suo profilo Facebook: si era appena laureata in Scienza del comportamento degli animali e sperava di potersi occupare a tempo pieno di grandi felini. Aveva fatto esperienza anche in un centro per la salvaguardia dei lupi.