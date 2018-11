La rotta del Mediterraneo è la più pericolosa, nel 2018 morti quasi 2 mila migranti Tweet

La rotta del Mediterraneo si conferma essere la più pericolosa. Non si ferma la tragedia dei migranti morti in mare mentre cercano di raggiungere l’Europa. Nei primi mesi di quest'anno sono 1987 le persone che hanno perso la vita. Lo riferisce l’organizzazione mondiale per le migrazioni (Oim) nel suo ultimo report, confermando che l’emergenza dei flussi si è spostata verso la Spagna dove nel solo mese di ottobre sono sbarcati in 10.000 persone, segnando il record degli ultimi cinque anni. A fine ottobre gli sbarchi via mare in Europa sono stati 97.857 di cui il 48 per cento (47.433) in Spagna. Nei primi 10 mesi di quest’anno in Italia si sono registrati 22.027 arrivi, in netto calo rispetto agli 111.244 dello stesso periodo dell’anno scorso.