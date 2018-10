Melania Trump, aereo costretto all'atterraggio di emergenza. «Fumo a bordo»

First lady Melania Trump's plane lands safely after smoke in the cabin forces it to return to Washington https://t.co/5F8tywF41o pic.twitter.com/hdf9L4N4Hh — CNN Breaking News (@cnnbrk) 17 ottobre 2018

L'aereo su cui viaggiavaè stato costretto a un atterraggio di emergenza a causa di un guasto meccanico. Circa dieci minuti dopo il decollo, il velivolo ha cominciato a riempirsi di fumo e un forte odore di bruciato ha invaso la cabina. Ai passeggeri è stato dato anche un asciugamano bagnato per coprire il volto. La first lady stava viaggiando verso Philadelphia, ma il volo è stato costretto all'atterraggio di emergenza alla base militare di Andrews nel Maryland, da dove era partito.Secondo il racconto dei reporter presenti sul volo, gli agenti del Secret Service che vigilano sulla sicurezza della first lady sono letteralmente balzati dalle proprie poltrone e sono improvvisamente corsi verso la cabina di pilotaggio dando l'allarme ai presenti. «All'inizio abbiamo visto un filo di fumo propagarsi per la cabina, ma poi questo si è fatto sempre più intenso e l'odore di bruciato più forte», ha raccontato il reporter della Cnn che era a bordo. «La first lady sta bene, l'incidente è stato causato da problemi tecnici di lieve entità», ha dichiarato la portavoce di Melania Trump, Stephanie Grisham.