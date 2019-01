Meghan Markle, Harry (per amore) dice addio ad alcol, tè e caffè

Il cambia vita per amore della sua Meghan Markle : ora che la coppia, col matrimonio, ha ottenuto il titolo del Ducato di Sussex ed è ora in attesa del loro primo figlio, il secondogenito di Carlo Diana ha deciso di rivoluzionare il proprio stile di vita, abbracciando abitudini decisamente più salutiste. Per volere di Meghan, infatti, Harry ha praticamente abbandonato il consumo di alcolici, caffè e tè, per incrementare l'esercizio fisico e iniziando anche a praticare yoga. La notizia, riportata anche da Metro.co.uk , ha fatto rapidamente il giro del Regno Unito e non solo: sono ormai lontani quei tempi in cui il giovane, da sempre un amante dell', si lasciava andare a eccessi riguardante il consumo di alcolici e il fumo di sigarette e, talvolta, anche droghe leggere. Le 'intemperanze' di Harry durante alcune feste decisamente alcoliche, in passato, avevano imbarazzato non poco la regina Elisabetta, che sicuramente avrà apprezzato il nuovo regime voluto e imposto da Meghan.«Considerando che Harry è sempre stato un grande bevitore sin dai primi anni della sua adolescenza, si tratta di un cambiamento radicale. Questo nuovo approccio alla vita ha fatto sì che il principe sia ora più in forma e rilassato, come hanno testimoniato alcuni amici» - spiega la fonte riportata dai principali tabloid d'Oltremanica - «Comunque, Meghan non ha fatto nessun miracolo: ha mostrato a Harry che c'è un altro modo di vivere la vita e lui si è mostrato entusiasta. Ora Harry mangia bene, non avvelena il proprio corpo, fa più attività fisica e la abbina anche ad un po' di yoga, ed è molto più felice».La notizia ha ovviamente sorpreso tutti, non solo i sudditi britannici, anche se già nello scorso ottobre Harry aveva brindato insieme a Meghan con un calice pieno d'acqua. Allora, però, si pensava che fosse solo un gesto di solidarietà nei confronti della moglie, che non può concedersi alcol in gravidanza. In realtà, il cambiamento radicale del Duca di Sussex era già avvenuto.