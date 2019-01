Undell'accusato di aver fatto commentisui social media è stato licenziato dalla struttura in cui lavorava. Tra le altre cose, avrebbe scritto di voler dare medicine sbagliate agli ebrei. Lo ha reso noto il Times of Israel, ed è stato ripreso anche dai media americani. Il medico, la 27enne, lavorava alladallo scorso luglio.A novembre il sito della Canary Mission, che documenta i casi di odio verso gli ebrei, aveva pubblicato una raccolta di dozzine di suoi tweet degli ultimi anni in cui la Kollab definiva gli ebrei «cani», minimizzava l'olocausto, paragonava Israele al regime nazista e accusava i sionisti di controllare i media e le scuole statunitensi. E affermava che avrebbe «volutamente dato a tutti gli ebrei i farmaci sbagliati», usando la parola araba 'yahood'.Un portavoce della Cleveland Clinic ha confermato alla Nbc che Kollab è stata licenziata a settembre, dopo che la struttura era stata informata dei suoi post. Il portavoce ha chiarito che «non ci sono state segnalazioni di danni ai pazienti correlati al suo lavoro durante il periodo in cui è stata qui». Nel frattempo, i suoi profili social sono stati disattivati. La Kollab non ha ancora fatto alcun commento.