Mamma trova i suoi gemelli legati in Pediatria, l'infermiera era andata a prendere il caffè

, 39 anni, originaria di Zagabria, in Croazia , è rimasta atterrita quando ha trovato i suoi bambini di cinque mesi, ricoverati in ospedale , sporchi e legati con strisce di stoffa. Il motivo? «L’infermiera era andata a prendere il caffè e aveva pensato di legarli perché si agitavano». Ana ha detto che i suoi gemelli avevano entrambi i pannolini pieni. Quando finalmente è riuscita a confrontarsi con l’infermiera, le è stato risposto: «Non posso sedermi con loro e cambiarli ogni cinque minuti».I gemelli erano stati ricoverati in ospedale a causa di una forte infezione che causa diarrea e può trasformarsi in gastroenterite. Il responsabile della clinica,, si è scusata per la risposta e il comportamento dell’infermiera. Ma ha assicurato che i bambini hanno ricevuto cure adeguate. Tuttavia, ildella Salute croato ha annunciato un’ispezione nell’ospedale dopo che le foto dei gemelli sono apparse sui media locali. Ana, che ha anche una figlia che soffre di grave epilessia, ha scattato le foto ai bambini per dimostrare ciò che aveva visto.