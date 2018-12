Marocco, turiste uccise: arrestati nove sospetti

Nove persone sono state arrestate tra ieri e oggi in diverse città del Marocco per l'omicidio della turista danese Louisa Vesterager Jespersen, 24 anni, e della norvegese Maren Ueland, 28 anni, i cui corpi sono stati trovati in una zona isolata vicino a Imlil, fra le montagne dell'Atlante a 60 chilometri da Marrakech.Lo ha annunciato l'unità antiterrorismo della polizia marocchina, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa ufficiale 'Map'.