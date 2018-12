Hamas, corteo a Gaza City per festeggiare i 31 anni della fondazione Tweet

Hamas ha celebrato oggi il trentunesimo anniversario della propria fondazione con una manifestazione di

massa nella piazza Katiba, la principale di Gaza City, che è stata completamente invasa da migliaia di

sostenitori che sventolano i vessilli verdi della organizzazione terroristica. «Questa è una giornata nera per Israele ed una giornata di vittoria per noi» ha detto Fawzi Barhoum, uno dei portavoce di Hamas. All'inizio della manifestazione, che è iniziata al termine delle preghiere quotidiane nelle moschee e che durerà alcune ore, il braccio armato di Hamas, brigate Ezzedin al-Qassam, ha dato vita ad una parata nel corso della quale ha anche mostrato al pubblico droni militari israeliani caduti nella Striscia. Ieri gli stessi miliziani sono sfilati nelle strade della Striscia, esponendo in pubblico le armi in loro possesso fra cui razzi anticarro Kornet. Su un palco si trovano le maggiori personalità politiche di Hamas, fra cui Ismail Haniyeh, Yihia Sinwar e Halil al-Haya.