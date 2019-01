Bolsonaro guiderà un governo di generali con sole due donne: abolito il ministero del Lavoro

Più snello del governo uscente, l'esecutivoconterà 22 persone, fra cui sette militari, otto tecnocrati e sette politici. Fra i militari spicca il vice presidente Hamilton Mourao, ex generale, che ha studiato nella stessa accademia militare di Agulha Negras dove si è formato l'ex capitano Bolsonaro. Ex capitano dell'esercito, il nuovo presidente del Brasile si appresta a guidare il paese alla testa di un governo dove siedono molti generali, un noto giudice anticorruzione, soltanto due donne e nessun afro-brasiliano. Il ministero del Lavoro è stato abolito e le sue competenze ripartite fra altri dicasteri.Da questa accademia vengono anche il ministro per la Sicurezza Istituzionale, l'ex generale Augusto Heleno, e il segretario del Governo, l'ex generale Carlos Alberto dos Santos Cruz, ma anche due tecnocrati come il Controllore dei Conti Wagner Rosario e il ministro delle infrastrutture (Tarcisio Gomes). Militari sono inoltre il ministro della Difesa, generale Fernando Azevedo, il titolare di Scienza e Tecnologia, l'ex pilota di caccia e primo astronauta sudamericano Marcos Pontes, il ministro delle Miniere, Albuquerque Junior. Inoltre ministro dell'Istruzione, Ricardo Vélez Rodríguez, è un ex professore della Scuola di comando dello Stato Maggiore dell'esercito brasiliano.Fra i personaggi più noti del governo vi è Sergio Moro, il giudice anticorruzione che diventerà ministro della Giustizia e dell'Interno. Protagonista dell'indagine Lava Jato, che ha scoperchiato una rete di corruzione che attraversava i principali partiti politici, Moro è stato anche il giudice che ha condannato in prima istanza l'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula. Personalità indipendente e molto popolare potrebbe entrare in rotta di collisione con Bolsonaro sulla promessa liberalizzazione del possesso di armi per i privati e sul giro di vite verso il movimento dei contadini senza terra. Occhi puntati anche sul ministro dell'Economia, l'ultraliberista Paulo Guedes, che si è formato in quella stessa università di Chicago che ispirò la politica economica del defunto dittatore cileno Augusto Pinochet. Ministro degli Esteri sarà Ernesto Araujo, diplomatico di carriera che dirigeva il dipartimento per i rapporti con gli Stati Uniti, il Canada e i rapporti interamericani. Ammiratore dichiarato del presidente americano Donald Trump, ritiene che il cambiamento climatico sia «un complotto marxista». Le due donne del governo sono la pastora evangelica Damares Alvez e l'ingegnere agronomo Tereza Cristina. La prima sarà responsabile del dicastero per la Famiglia, la Donna e di Diritti umani. Antiabortista, sostiene un modello di famiglia estremamente conservatore in cui le donne sono «nate per essere madri» e rimangono prevalentemente a casa. Produttore di soia nel Mato Grosso, Tereza Cristina è stata la coordinatrice del potente gruppo dei deputati legati agli interessi dei produttori agrari e diventerà ministro dell'Agricoltura.