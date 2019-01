Vade retro Satana: gli abitanti di Segovia bocciano la statua del diavolo allegro che si fa un selfie di Alix Amer Tweet

Il tentativo del “diavolo” di prendere la residenza nell’antica città spagnola di Segovia è stata temporaneamente rimandata per protesta degli abitanti. La statua di Satana che ride e si fa un selfie, non gli è andata proprio giù. In realtà la scultura è ispirata alla leggenda del famoso acquedotto romano di Segovia che - secondo i racconti degli anziani - fu costruito dal diavolo in una sola notte.



Il consiglio comunale aveva deciso di commissionare l’opera nella speranza di attirare turisti in uno dei suoi quartieri meno visitati. Ma i residenti non ci stanno e dicono che il diavolo - che sorride e si fa un selfie con lo smartphone - sembra troppo amichevole. L’artista José Antonio Abella, ha raccontato alla Bbc News di essere rimasto sorpreso dalle critiche rivolte alla sua opera. Più di 5.400 persone - poco più del 10% della popolazione della città - hanno firmato una petizione per chiedere la rimozione della scultura.



«Satana dovrebbe essere ripugnante e spregevole - sottolineano gli abitanti - non gentile e seducente come questo diavolo rappresentato anche con un volto buono e senza malizia». Le proteste hanno davvero sorpreso lo scultore, scrittore e medico Abella. «Mi sembra incredibile che le persone siano infuriate per una scultura creata per commemorare una leggenda popolare, insegnata ai bambini Segoviani a scuola». E ha poi aggiunto: «Adoro Segovia, ho vissuto qui per tre decenni, e questa opera era un grazie alla città che mi ha adottato». «Non ho ricevuto alcun tipo di denaro per questa scultura - prosegue l’artista - Non l’ho fatto per i soldi ma come tributo personale a questo luogo. Mi diaspiace davvero tanto per tutto questo». La consigliera comunale Claudia de Santos ha anche definito la campagna “ingiusta e scoraggiante”. Ha anche detto al giornale El Pais che avrebbe cercato di assicurarsi che la scultura resti al suo posto.