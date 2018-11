Brexit, definita bozza d'accordo fra Londra e Bruxelles Tweet

C'è la bozza d'accordo sulla Brexit: lo conferma Downing Street precisando che il testo sarà vagliato domani per essere approvata in una riunione del governo britannico convocata per le 14 ora di Londra.



La premier britannica Theresa May ha convocato per domani mattina una riunione straordinaria del governo per esaminare una bozza d'accordo. Lo rende noto la Bbc, confermando la notizia della tv pubblica irlandese Rte sul testo concordato a livello tecnico delle ultime ore anche sull'ultimo nodo ancora aperto della trattativa, quella del mantenimento del confine aperto fra Irlanda e Irlanda del Nord.



L'accordo resta ancora ufficialmente da confermare, ma la convocazione del governo May certifica che vi è ormai una bozza da approvare o respingere. Fonti citate dai media britannici evocano un testo «stabilizzato, ma non formalizzato». Mentre il governo di Dublino, da dove sono arrivare le prime indiscrezioni su una possibile intesa finale, avverte che i negoziati sono i dirittura d'arrivo, «ma non ancora conclusi».



«Non commenteremo ulteriormente le indiscrezioni dei media», afferma un portavoce del ministro degli Esteri irlandese, Simon Coveney. Stando alle anticipazioni, sul punto chiave del confine fra Irlanda e Irlanda del Nord e del cosiddetto backstop sarebbe stato definito lo scenario di una permanenza temporanea dell'intero Regno Unito nell'unione doganale europea in attesa della definizione successiva di un'accordo sulle relazioni future post Brexit fra Londra e Bruxelles.



La sterlina accelera subito sulla scia dell'annuncio di una bozza d'accordo sulla Brexit definita a livello tecnico da negoziatori di Ue e Gran Bretagna. Alle 17 locali, le 18 italiane, ha toccato quota 1,1541 nei confronti dell'euro, contro il livello 1,1428 pre-annuncio e quota 1,3029 sul dollaro Usa contro 1,2864.