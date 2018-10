Bosnia, sgomberato l'accampamento dei migranti Tweet

Nel pomeriggio tutti i migranti che da giorni erano accampati al valico di Maljevac, presso Velika Kladusa, al confine fra Bosnia-Erzegovina e Croazia, sono stati portati via e trasferiti, sembra in un centro di accoglienza. Ne ha dato notizia l'emittente regionale balcanica N1. Il valico è stato così liberato e verrà riaperto a breve al traffico. I migranti erano fermi al valico dal 22 ottobre, quando avevano cercato di attraversare il confine tra Bosnia e Croazia ma erano stati fermati dalla polizia bosniaca a 200 metri dalla frontiera.



La polizia bosniaca, ha riferito N1, ha prelevato i migranti conducendoli a bordo di autobus, in una operazione svoltasi nella calma e senza alcun incidente. Come hanno deciso le polizie di frontiera bosniaca e croata il valico di Maljevac, chiuso dal 24 ottobre scorso, verrà riaperto al traffico alle 19 (stessa ora italiana). Per tutti questi giorni circa 200 migranti sono rimasti accampati nella terra di nessuno, sperando di poter passare in Croazia, che fa parte della Ue, e proseguire il viaggio verso altri Paesi dell'Europa occidentale. Si sono registrati momenti di tensione, culminati nei giorni scorsi in scontri fra profughi e polizia, sia bosniaca che croata.