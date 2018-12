A due anni combatte contro un tumore rarissimo, il papà: «Inviategli cartoline di Natale»

Undi due anni sta lottando contro una rara forma di tumore, molto aggressivo., il papà, dice che il suo figlio maggiore, anche lui chiamato Reginald jr, è sempre stato un bimbo di grande appetito. Ma tutto è cambiato il giorno dopo Halloween.«Non stava mangiando e bevendo nulla», spiega Flores. «È stato allora che abbiamo notato che c'era qualcosa di sbagliato», come raccontano alcuni siti. E così la sua famiglia aveva deciso di portare Reginald da un paio di dottori.«Lo hanno portato alla tomografia computerizzata e in quel momento hanno visto che il suo cervello era gonfio», ha detto Flores. I medici hanno anche trovato più di 30 tumori nella colonna vertebrale, diagnosticando un tumore rabdoide teratoide atipico, o Atrt. L'ospedale pediatrico metodista dice che è un tipo molto raro di cancro.Il sito Web dell'ospedale di ricerca per bambini diafferma che questo tipo di cancro si trova in meno di 1 bambino su 10 con tumore al cervello. Reginald è in ospedale da metà novembre, ha festeggiato il suo secondo compleanno la scorsa settimana in un letto d'ospedale.Dopo diversi interventi chirurgici, dozzine di trattamenti farmacologici e due cicli di chemioterapia, suo padre afferma che le prospettive sono positive. «Hanno detto che i tumori si stanno riducendo».Reginald inizierà il suo terzo ciclo di chemio la prossima settimana, lunedì. La famiglia dice che chi vuole inviare una cartolina natalizia a Reginald può farlo indirizzando alla famiglia Flores all'indirizzoE' possibile anche fare unaalla pagina della famiglia su