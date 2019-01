Ha appena un anno e guida l’hoverboard come una professionista: la nuova star del web

Long Yixin, della provincia centrale di Hubei, in Cina, è già una grande star sui social a 14 mesi. Ha impressionato gli utenti di internet con le sue doti di guida sicura su uno scooter autobilanciato, noto anche come hoverboard. La piccola è diventata dipendente dal trendy personal transporter dopo averlo provato un mese fa nella sua casa di Qianjiang.«Yixin ha trovato il mezzo nella pila di giocattoli di suo fratello maggiore - ha raccontato la mamma Wang Ao’ao - è saltata su e ha immediatamente iniziato a stare perfettamente in bilico». La signora Wang, casalinga, ha descritto sua figlia come «curiosa, estroversa e senza paura». E il video della baby campionessa di hoverboard lo dimostra. «Mia figlia ha iniziato a camminare quando aveva appena dieci mesi».La signora Wang a ottobre ha comprato l’hoverboard a ottobre per regalarlo a suo figlio Long Jinyuan di cinque anni (lo ha pagato 199 yuan, circa 23 dollari). Ma ora, la piccola Yixin è quella che passa più tempo sulle due ruote. Ogni volta che vede sua madre o sua nonna uscire di casa «lei corre ad afferrare l’hoverboard pronta per agganciarsi e scorazzare per strada». Ora è in grado di andare in linea retta, girare in circolo e accovacciarsi mentre guida il mezzo (anche a forte velocità).