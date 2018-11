Il prof lo punisce per aver usato il telefonino, a 11 anni esce di scuola e si getta dal ponte di Marta Ferraro Tweet

In Francia, un ragazzino di 11 anni si è tolto la vita, lanciandosi da un ponte, dopo essere stato punito a scuola per aver utilizzato il cellulare in classe. Secondo quanto riportato da Le Figaro, il minore frequentava la scuola Bellevue, ubicata nel comune di Beausoleil nel dipartimento delle Alpi Marittime della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.



«Il ragazzo, come di consuetudine, si stava dirigendo con due compagni alla fermata dell'autobus per andare a casa quando ha annunciato ai suoi amici l'intenzione di suicidarsi», ha raccontato il procuratore Jean-Michel Prêtre, citato dal giornale francese. Prêtre ha aggiunto che la drammatica decisione del minore sembra essere correlata al rimprovero di una docente che lo aveva sorpreso mentre utilizzava il telefono cellulare in classe.



I compagni del ragazzo hanno avvertito i genitori che però una volta giunti sul posto indicato non hanno potuto far niente. Il corpo dello studente già fluttuava senza vita nelle acque del fiume sotto il ponte dal quale si era buttato.