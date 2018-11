Terremoto di 4.2 a Rimini, paura e gente in strada da Ravenna ad Ancona

Non segnalati danni. È stata avvertita in tutta la Romagna la scossa di terremoto 4.2 registrata dall'Ingv alle 13.48 con epicentro a Santarcangelo di Romagna. Numerose le telefonate arrivate al centralino dei vigili del fuoco e tante le persone scese in strada. Al momento, in ogni caso, non sono stati segnalati danni.

Una forte scossa diè stata avvertita alle 13.48 in Emilia Romagna. La magnitudo comunicata dall'Ingv è di 4.2, la profondità rilevata è 43 chilometri. L'del sisma è stato localizzato a quattro chilometri da Sant'Arcangelo di Romagna, nel Riminese. Sui social molto allarme a Riccione,, Cesena, Cattolica, ma anche in città più distanti come, Ravenna e persino. In molte città emiliane la gente è scesa in strada. Telefonate allarmate della popolazione ai centralini dei vigili del fuoco. La scossa è durata molti secondi è ha destato forte preoccupazione.