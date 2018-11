Ordina una cena per 50 persone, rom scappa senza pagare il conto da 2.200 euro Tweet

CERVIGNANO DEL FRIULI - Una giovane di etnia rom è stata denunciata dai Carabinieri della stazione di Cervignano del Friuli per insolvenza fraudolenta. La ventinovenne aveva ordinato una cena al ristorante per cinquanta persone, ma se n'era andata senza saldare il conto da 2.200 euro. La donna è stata denunciata anche per danneggiamento. Nel corso della serata, infatti, la comitiva aveva provocato danni per 2 mila euro. La donna, che aveva prenotato una saletta di un locale pubblico della zona per una cena con i parenti, aveva promesso che sarebbe tornata il giorno seguente per pagare il dovuto, ma si sarebbe poi di fatto resa irreperibile.