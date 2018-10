Riace, il sindaco Lucano ha lasciato il paese all'alba: «Non so dove andrò, amici mi aiuteranno»

E' forte il dolore in Mimmo Lucano:





Mi ha rammaricato molto essere stato costretto a lasciare Riace, un paese a cui ho dato l'anima e che ho contribuito a risollevare dallo spopolamento e dall'abbandono ospitando i migranti. Penso che la mia azione sia stata utile, oltre che per Riace, anche per la Calabria, dimostrando a tutti che non è soltanto terra di 'ndrangheta e di fatti negativi. E questo per me è un motivo di orgoglio».

Le vicissitudini giudiziarie non hanno fatto perdere la grinta e la determinazione a Domenico Lucano, che stamattina presto, in una Riace ancora immersa nel buio, ha lasciato il suo paese. «Non ho ancora deciso - aggiunge il sindaco sospeso di Riace - dove andare. Devo ancora trovare una casa in cui sistemarmi, ma ci sono amici che mi sono vicini in questo momento critico e che mi stanno assistendo. Sto vivendo, comunque, una condizione di precarietà. Ho in macchina un borsone con i miei effetti personali e alcuni libri».