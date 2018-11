Maltempo, nuova allerta in Lazio, Veneto e Liguria

Qualche allagamento e alcuni sottopassaggi chiusi a Roma a causa della pioggia che sta interessando nuovamente la Capitale. Secondo quanto si è appreso, è stato momentaneamente chiuso lo svincolo del sottopasso di Lungotevere in Sassia in direzione via Gregorio VII, in zona San Pietro, per accertamenti tecnici a causa della caduta di detriti. Segnalato un allagamento prima del viadotto della Magliana. Chiusi al momento il sottopasso di via di Decima, in prossimità di via Cristoforo Colombo e di via Caduti della Resistenza. Sul posto per la viabilità la polizia locale. VENETO Il maltempo e le piogge incessanti dei giorni scorsi in Veneto hanno rimesso in movimento la frana del Tessina, in Alpago, il più grande smottamento conosciuto in Europa, circa 4 milioni di metri cubi. L'Unità di crisi istituita presso la Protezione civile regionale è sul posto. I tecnici stanno valutando l'evacuazione della frazione di Funes: circa 40 persone. Domani mattina sarà effettuato un sopralluogo da parte dei geologi insieme ai tecnici del Cnr di Padova e ad un esperto dell'università di Firenze, il prof. Casagli.

LIGURIA

È stato chiuso il sentiero sul monte di Portofino che dalla piazzetta arriva a Ruta di Camogli. Il percorso, 5 km, era stato aperto ieri per dare ai residenti del borgo una possibilità di collegamento via terra con gli altri centri urbani dopo il crollo della strada che unisce il paese a Santa Margherita Ligure. Amministratori e soccorritori hanno ritenuto troppo pericolosa la via forestale strette e in diversi punti senza protezioni. Ora il borgo è raggiungibile solo via mare con mezzi della Capitaneria. Ieri una Panda 4x4 della Croce Rossa aveva cominciato a fare la spola tra il borgo e Ruta di Camogli per soddisfare richieste urgenti dei residenti. Il tempo di percorrenza era stato di un'ora. La via forestale, all'interno del parco di Portofino, era una ipotesi destinata solo a coprire le emergenze da parte dei mezzi di soccorso di limitate dimensioni. Non era mai stata presa in considerazione la possibilità che venisse usato dai mezzi privati. Ieri, per tutta la giornata, gli addetti al parco hanno studiato e verificato l'ipotesi per rendere carrabile e in sicurezza il sentiero, ma non è stato possibile trovare la soluzione. Così la frazione di Paraggi, nel comune di Santa Margherita Ligure e Portofino restano isolate via terra. A Portofino risiedono 250 persone.