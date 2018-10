Maltempo, ecco dove sono chiuse le scuole: niente lezioni in cinque regioni Tweet

Scuole chiuse domani, lunedì 29, a Roma: «A seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del

Lazio» la sindaca Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza. La decisione presa all'interno del centro operativo comunale riunito da stamane per coordinare le operazione in vista della forte ondata di maltempo.



« Gli istituti - comunica il Campidoglio - saranno comunque presidiati dai dirigenti scolastici e dai funzionari comunali dei servizi educativi e scolastici. Il provvedimento si è reso necessario per prevenire situazioni di pericolosità per l'incolumità dei bambini e degli studenti, nonché per motivi attinenti alla sicurezza e circolazione stradale » .



Nel Lazio anche i comuni di Fiumicino, Lanuvio, Ariccia, Monte Porzio, Rocca Priora, Rocca di Papa, Castel Gandolfo, Colonna e Monte Compatri hanno stabilito di chiudere le scuole.



VENETO

Il Comune e la Città metropolitana di Venezia terranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, asili compersi, domani e martedì 30 ottobre. La decisione è stata presa in una riunione operativa con il Prefetto e i sindaci dell'intera Area metropolitana. Interessata in particolare la Laguna di Venezia, per il rischio di acqua alta eccezionale, e il Veneto orientale, per l'ingrossamento dei principali corsi d'acqua. Salgono a quattro i territori oggetto della chiusura delle scuole: le province di Belluno, Vicenza e Treviso e la Città metropolitana di Venezia.



LIGURIA

In tutti i territori interessati dall'allerta rossa le scuole resteranno chiuse. Dove l'allerta è arancione spetterà ai sindaci decidere se chiudere o meno le scuole. Ad Alassio,in provincia di Savona, dove l'allerta anziché rossa come in gran parte della provincia è arancione, il sindaco ha comunque già deciso di chiudere le scuole. L'evento meteo, dicono dalla protezione civile, è insolito per durata per la Liguria che solitamente viene interessata da fenomeni anche violenti, ma brevi. «Una perturbazione lunga tre giorni è atipica per la Liguria.



TOSCANA

Scuole chiuse domani nei comuni della costa livornese e di quella grossetana per l'allerta maltempo che interessa la regione. È quanto deciso, in via precauzionale, dai vari sindaci, a seguito del codice arancione per temporali e rosso per vento. Apposite ordinanze sono state firmate dai primi cittadini di Livorno, Cecina, Rosignano Marittimo, Bibbona e Castagneto Carducci nel Livornese, e da quelli maremmani di Grosseto, Follonica, Manciano, Sorano, Pitigliano, Magliano in Toscana e Orbetello.



CAMPANIA

Scuole chiuse a Procida domani, lunedì 29 ottobre. Lo ha deciso il sindaco Dino Ambrosino che oggi ha emesso un'ordinanza con la quale dispone la chiusura di tutti i plessi scolastici presenti sull'isola (materne, elementari, medie e superiori) alla luce di quanto previsto dal bollettino meteo della Protezione civile della Campania.