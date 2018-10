Terribile incidente frontale fra auto: morti marito e moglie, feriti due bambini Tweet

Un incidente pauroso e tragico ieri alle 18 sulla Feltrina, nel comune di Pederobba (Treviso). Grave bilancio di due morti: una coppia di anziani coniugi di Vittorio Veneto, Lucio Toniello di 72 anni e la moglie Irma Shweiger di 70, e tre feriti tra cui un bambino di sei anni e la sorella di 10, che viaggiavano con mamma e papà. I pompieri arrivati da Montebelluna hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i feriti, che sono stati presi in cura dal suem 118 per essere portati in ospedale.



L'incidente ha bloccato la Feltrina per almeno due ore. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio che hanno assistito inorriditi alla scena. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Due auto, un modello di qualche anno fa di Audi A4 Station Wagon e una Wolkswagen Passat Station Wagon, si sono scontrate frontalmente. Un urto terribile, che ha praticamente distrutto i due mezzi facendoli carambolare e ruotare su loro stessi più volte. Non sono chiare le cause dell'incidente: forse l'alta velocità, forse un sorpasso azzardato lungo un rettilineo dove però c'è la linea continua.