Giornata della memoria, centinaia di eventi in tutta Italia: l'agenda città per città

Sono centinaia gli appuntamenti previsti per domani in occasione della Giornata della Memoria, istituita per commemorare quanto avvenuto il 27 gennaio 1945, giorno in cui le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz.



Domani il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi sarà a Gerusalemme, alla Tenda della Rimembranza di Yad Vashem, il Memoriale della Shoah. La vicepresidente della Camera Mara Carfagna, invece, userà i suoi profili social pubblicando otto storie di vittime dell’antisemitismo moderno: da Mireille Knoll, accoltellata per 11 volte nel 2018, a Miriam Monsonégo, uccisa a 8 anni nella scuola ebraica di Tolosa.



Ecco un quadro dei principali eventi città per città:



Basilicata

A Matera Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Pd, sarà a Casa Cava, alle 11, per un incontro con i giovani.



Calabria

A Catanzaro, nel complesso monumentale di San Giovanni apre la mostra “Solo per colpa di essere nati”.



Campania

A Napoli alle 11 il sindaco Luigi de Magistris parteciperà alla cerimonia di deposizione di una corona d'alloro per ricordare Luciana Pacifici, vittima delle leggi razziali.



Emilia-Romagna

Piazza Nettuno a Bologna sarà uno dei centri coinvolti dagli eventi di commemorazione (a partire dalle 10). Con un gioco di luce, i nomi di 450 ebrei emiliano-romagnoli vittime dell'Olocausto brilleranno sulle pareti scure del Memoriale della Shoah in via Matteotti. Alle 11, alla stazione ferroviaria di Ravenna, ci sarà un omaggio davanti alla lapide in memoria degli ebrei transitati per lo scalo ferroviario, con destinazione Auschwitz.



Lazio

Sono varie le iniziative nel Lazio, soprattutto a Roma, dove c’è ingresso gratuito al Palazzo delle Esposizioni per la mostra “Testimoni dei testimoni”. Alla Casa della memoria e della storia, invece, sarà possibile assistere a 'Costruire la memoria', una serie di letture di testimonianze di sopravvissuti ai lager con un concerto di giovani musicisti del Conservatorio di Santa Cecilia. Alla Casina dei Vallati c’è l’inaugurazione della mostra “Solo il dovere oltre il dovere. La diplomazia italiana di fronte alla persecuzione degli ebrei 1938-1943”. Al Parco della Musica, alle 20, è previsto il concerto “Libero è il mio Canto. Musiche di donne deportate”.



Liguria

Al Palazzo Ducale, di Genova è previsto l’incontro 'La stampa italiana e le Leggi razziali 1938-1945'. A parlare, Piero dello Strologo, Michele Marchesiello e Ferruccio De Bortoli.



Lombardia

Nell’ambito di “Milano è memoria” (un calendario di iniziative dedicate) le bandiere di Palazzo Marino e degli altri edifici pubblici, sono a mezz’asta. Sempre nel capoluogo, Palazzo Pirelli resterà illuminato con la scritta “Binario 21”. Dalle 9.30 alle 19, inoltre, è possibile visitare il memoriale della Shoah. Al conservatorio Verdi, invece, c’è il concerto di commemorazione con la direzione di Carlo Emilio Tortarolo e musiche di Leonard Bernstein. La serata, a cui parteciperà Geppi Cucciari, avrà letture di alcuni testi di Primo Levi.



Piemonte

A Torino alle 11.30 la celebrazione istituzionale al Palazzo Civico. In città, inoltre, prende il via la “Run for Mem” la corsa per la memoria. Come testimonial, quest’anno, l’82enne Shaul Ladany, podista olimpionico israeliano riuscito a sopravvivere al campo nazista di Bergen Belsen e all'eccidio di alcuni atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco del 1972. La partenza della corsa è da Piazza Madama Cristina alle 11.15. A Casale Monferrato c’è l’inaugurazione della mostra “Medicina e Shoah”, alla presenza della presidente dell’Ucei (Unione comunità ebraiche italiane) Noemi Di Segni.



Sicilia

A Palermo il Comune apre al pubblico il Rifugio antiaereo di Palazzo delle Aquile.



Toscana

Apre gratuitamente al pubblico il Museo Novecento, a Firenze. Questo luogo venne requisito dalle truppe naziste che lo fecero diventare un campo di raccolta per i lavoratori che presero parte allo sciopero del marzo del 1944. In 338 vennero portati alla stazione di Santa Maria Novella per essere deportati al campo di Mauthausen. Nell’ex carcere delle Murate va in scena ‘Bent’, una performance teatrale che racconta della Berlino del 1934.



Trentino-Alto Adige

A Bolzano, alle 9.30, viene conferita una medaglia d’onore a Maria Leodonne, in memoria del padre Giacinto, deportato. Alle 10.15, in via Resia 80 (dove aveva sede il lager della città) è prevista una deposizione di corone in memoria dei deportati. A seguire, alle 11.15, altrettanto viene fatto al cimitero ebraico Oltrisarco.



Veneto

Al Teatro Goldoni di Venezia, a partire dalle 11, la Cerimonia cittadina con il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il presidente della Comunità ebraica Paolo Gnignati