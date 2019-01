Preoccupato per la fidanzata chiama i carabinieri: trovano il cappio già appeso Tweet

Una corsa contro il tempo per un intervento che mette al riparo una donna da possibili gesti estremi. Con i carabinieri che arrivano a casa e trovano un cappio già appeso. E’ la cronaca di una convulsa giornata che si consuma tra Firenze e Gradara. I protagonisti sono una coppia del borgo di Paolo e Francesca. Lui ha 42 anni, lei 38 e sta attraversando un momento difficile. E proprio nel giorno in cui lui era fuori città per lavoro, lei lo ha raggiunto al telefono con un messaggio preoccupante dove denunciava una grave crisi.