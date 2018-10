Febbre del Nilo, morto un uomo di 58 anni a Udine: è la terza vittima in Friuli

LEGGI ANCHE

Nuova morte incausata dalla. Si tratta di un uomo di 58 anni ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Udine da una decina di giorni. «Le sue condizioni sono apparse molto gravi», ha spiegato il direttore della clinica Matteo Bassetti.«Gli abbiamo riscontrato una meningite da West Nile e soffriva di una forma di immunodeficienza, di conseguenza non si è mai ripreso nonostante sia stato fatto tutto il possibile». Questa è la terza morte in meno di un mese in Friuli, la prima all'ospedale di Udine, dove negli ultimi quattro mesi ci sono stati cinque casi conclamati di contagio da West Nile.