E45, riaperto il viadotto Puleto. «Ma velocità massima di 50 km/h»

La procura di Arezzo ha deciso che la superstrada E45 può essere riaperta al traffico, ma con limitazioni, cioè con velocità massima di 50 km/h e solo per mezzi sotto le 3,5 tonnellate. C'è scritto nel provvedimento del procuratore di Arezzo Roberto Rossi notificato all'Anas. Anche se la situazione del viadotto Puleto per i periti della procura resta molto critica, tuttavia si è convenuto che con alcuni accorgimenti la strada può essere parzialmente riaperta al traffico.

L'Anas ha comunicato che sono già iniziati i lavori propedeutici necessari e che seguiranno gli allestimenti di sistemi di monitoraggio con radar e droni. Dal 16 gennaio il viadotto Puleto, a Pieve Santo Stefano, al confine fra Toscana e Romagna, è stato posto sotto sequestro preventivo perché a rischio di collasso, in particolare per il logoramento di un pilone. La chiusura ha avuto notevoli ripercussioni per i trasporti nell'Italia centrale e da più parti è stato chiesto di poter riaprire, anche in parte. Ora c'è il provvedimento auspicato da tanti, anche dall'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli che si augura che successivamente divenga «fattibile pure il transito di camion».



Tra gli interventi richiesti ad Anas dal procuratore Rossi per avviare questa fase ci sono: il posizionamento di sensori capaci di avvisare e bloccare anche tramite semafori il traffico in caso di problemi; l'allestimento di due sole corsie di marcia, come indica la procura (ovvero si usano quelle centrali, meno logorate); il limite di velocità a 50 Km/h. Per completare l'allestimento necessario occorreranno almeno cinque giorni. Anas confida di aver messo tutto a posto entro una settimana. Poi la E45 diventerà operativa a Puleto nel nuovo assetto. Da lunedì tra l'altro dovrebbero scattare i lavori per la riqualificazione completa del viadotto. Un progetto da 2,5 milioni di euro per un intervento di 400 giorni.



Resta aperto il capitolo Tiberina Bis, la vecchia statale dismessa, unica alternativa alla E45 in caso di chiusura, dove restano impraticabili 6 chilometri. Unanime sotto questo profilo il parere dei sindaci del versante aretino. «Sono soddisfatto a metà, mi aspetto un passo concreto da Anas per una riapertura totale», ha detto il sindaco di Sansepolcro, Mauro Cornioli.