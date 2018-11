Maltempo in Sicilia, crolla la casa dei nonni di Camilleri a Porto Empedocle Tweet

La casa dei nonni materni di Andrea Camilleri, a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, è crollata a causa del maltempo che si è abbattuto nei giorni scorsi sulla Sicilia. Lo riferisce il sito di Rainews.



Le forti piogge hanno provocato il cedimento di una parte dell'abitazione che sarebbe dovuta diventare la sede della Fondazione dedicata dell'inventore del commissario Montalbano. La casa, che ora potrebbe essere demolita per ragioni di sicurezza, doveva diventare una delle tappe della Strada degli scrittori. «In realtà solo un progetto in attesa di passi concreti, si era in attesa di un recupero effettivo dell'immobile e della piena operatività della fondazione», spiega a Rainews il giornalista Felice Cavallaro, presidente della Strada degli scrittori, itinerario nei luoghi di Camilleri, Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia, Giuseppe Tomasi di Lampedusa. «Il maltempo sembra essere arrivato prima, purtroppo», dice sempre a Rainews il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto.