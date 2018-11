Calciatore si uccide a 19 anni, gara annullata. Fidanzata sconvolta: «Ora vivi dentro di me»

Un giovanissimo calciatore,, di 19 anni, si è tolto la vita nella notte per cause al momento ignote. A darne notizia è stata la società del Martina Calcio, militante in Promozione, con un comunicato. Un terribile dramma sconvolge il mondo del calcio dilettantistico pugliese. Nell'esprimere cordoglio per l'accaduto il Martina ha annunciato che la gara in programma oggi con l'Audace Barletta non verrà disputata. Molti messaggi di cordoglio per il ragazzo sui social network.La notizia ha sconvolto non solo il mondo del calcio ma anche tutta la comunità e gli amici di Fabiano. Sui social si rincorrono i messaggi strazianti per ricordare il ragazzo e provare a tenerlo ancora vicino anche se solo virtualmente. Su Instagram il messaggio della fidanzata:Fabià ma cosa mi combini?Ieri siamo stati insieme, e oggi non ci sei!Tu con il tuo sorriso, facevi sorridere anche me, mi facevi sempre ridere anche quando non ne avevo voglia, eri diventato così importante nella mia vita.Eri diverso dagli altri, facevi il forte ma in fondo eri un ragazzo buono, premuroso, gentile, mi facevi sempre arrabbiare, ma ora darei qualunque cosa per riaverti qui...Ti ricordi martedì siamo stati in giro fino a tardi insieme a parlare di cose nostre, a confidarti, a ridere è scherzare♥️Come faccio ora, che ogni mattina lasciavi il bar, per venire da ugo a farmi compagnia... Come faccio ad andare avanti sapendo che non entrerai più da quella porta.Avevo finalmente trovato qualcuno che mi facesse ridere, ma ora mi fai piangere, ora sto male, perché perché perché....Sai come sta la tua famiglia, morta...Certo che lo sai perché da lassù stai vendendo tutto...Vorresti ritornare indietro?Vorresti a quest'ora stare con me e i tuoi amici seduti dietro ugo come ogni giorno?Ora sei il mio Angelo, l'angelo più bello lassù♥️Ora vivi dentro di me, ci resterai per sempre, mi hai insegnato tanto cose, non le scorderò mai...Ti amo da morire amò ❤️