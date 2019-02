Bari, perde lo stipendio alle slot e poi rapina la sala scommesse Tweet

In poche ore ha perso tutto lo stipendio giocando alle slot machine. Poi, per recuperare il denaro perso, ha rapinato la sala scommesse. Ha anche cercato di sfuggire agli agenti di polizia speronando la loro, ma è stato arrestato. E' successo a Bari. In manette, un incensurato di 50 anni ritenuto responsabile di rapina aggravata, porto illecito di armi e resistenza a pubblico ufficiale. Subito dopo il fermo, i poliziotti della Squadra mobile hanno scoperto che si trattava di un ludopatico. La pattuglia lo ha intercettato mentre usciva di corsa da una sala slot a Palese: aveva appena messo a segno il colpo.



Gli agenti lo hanno inseguito lungo viale Vittorio Veneto e lui, per sottrarsi all'arresto, ha cercato di investire un poliziotto e ha speronando l'auto della Polizia. In auto aveva un grosso coltello e il denaro appena rubato: circa 6.500 euro in contanti. L'uomo ha riconosciuto le proprie responsabilità, riferendo di essere affetto da gravi problemi di ludopatia che lo avrebbero spinto a rapinare le sale slot dove aveva dilapidato l'ultimo stipendio. Il 50enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Bari.