Gratta e vince 5 milioni al bar, aveva acquistato un biglietto da 20 euro

È capitato a un misterioso giocatore che ha speso 20 euro al. Il tagliando, della serie 'Maxi Miliardario'', è stato giocato giorni fa al Bar Sport di via Molino 1 a Bannia di Fiume Veneto. Ma l'anonimo (o anonima) e fortunato cliente non avrebbe comunicato ai titolari, Weiqin Wang e suo marito, la grossa vincita. Le vincite più basse possono essere incassate direttamente in ogni punto vendita, mentre per quelle superiori ai 10mila euro il possessore del tagliando deve reclamare la somma all'Ufficio premi Lotterie Nazionali di Roma oppure attraverso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo. E infatti, proprio ieri un rappresentante di Lottomatica , incaricato dall'azienda, ha dato a marito e moglie, entrambi di nazionalità cinese, la bella notizia. Anche se non ufficializzato da Lottomatica, sembrano non esserci dubbi sul fatto che il numero di serie del Gratta e vinci milionario corrisponda proprio con quello che distribuito e poi finito venduto al bar di Bannia, assicura la vincita.